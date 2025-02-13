Пристайко розповів, якою він бачить перемогу України у війні

Вадим Пристайко (Скриншот з відео LIGA.net)

Україна переможе у війні з Росією, якщо збереже здатність ухвалювати самостійні рішення, вважає колишній міністр закордонних справ, експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Таку думку він висловив у інтерв’ю LIGA.net.

"Я щонайменше усвідомлюю собі наступним чином, що Україна, головне, має зберегти здатність ухвалювати самостійні рішення. Ми називаємо це красивими словами "суверенітет", "територіальна цілісність", "незалежність" і так далі", – сказав дипломат.

Він додав, що формулює це набагато простіше. Водночас Пристайко зазначив, що членство у Європейському Союзі вимагає позбутися певної частини суверенітету.

"Ми передаємо частину суверенітету наддержавним організаціям ухвалювати певні рішення. І якщо йти в той бік, то сказати: почекайте, а скільки суверенітету? 1% ухвалення рішень ми передаємо Євросоюзу? Зокрема, це питання, чому Британія вийшла з ЄС. Вони подумали, що будемо такі незалежні, що повністю-повністю незалежні", – сказав ексочільник МЗС.

Конкретизуючи своє бачення перемоги, дипломат сказав, що "ультразадача України – зафіксувати незалежність і спроби, які у нас були протягом сторіч".

"Оце те, що я хотів би. Я не хочу деталі, тому що в кожного з нас різне бачення майбутньої України. Безумовно, історично справедливо було б, щоб ми відновили наше територіальне хоча б на 1991 рік. Можливо, хтось скаже, а чому 91-й, ми ж вдарили по руках з Росією і всіма республіками й сказали, що "окей, так, згодний", – наголосив Пристайко.

Водночас він акцентував, що для нього не так важлива "точна територія на карті".

"Для мене більше важливо, що якщо нам подобається Україна, як ми її собі бачимо зі всіма її недоліками, й українізм як політична нація, яка толерантна до інших націй, але вимагає свого місця під сонцем у всіх інших навколо. Ця нація мене влаштовує, так би я хотів жити. Прихід Росії і її війна – це якраз намагання знищити не територію, а нас як цю ідею", – сказав колишній урядовець.

Якщо Україна цю ідею збереже – то це найголовніше, а всі інше – другорядне, уточнив він.