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Пристайко будет отвечать за международную коммуникацию в борьбе с коронавирусом

Пристайко будет отвечать за международную коммуникацию в борьбе с коронавирусом - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.04.2020, 21:11

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции будет отвечать за международную коммуникацию в борьбе с коронавирусом

В правительстве создали единый механизм координации международной помощи для борьбы с коронавирусом, за коммуникацию будет отвечать вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль.

На сайте Кабмина опубликован комментарий Пристайко.

"Информация о необходимости для противодействия коронавируса будет собираться в одной точке. Мы переориентируем имеющиеся ресурсы нашего офиса и еще нескольких организаций, чтобы максимально быстро обработать эти данные и привлечь больше возможности для скорейшего удовлетворения неотложных нужд в противодействии распространению коронавируса в Украине", – сказал он.

Отмечается, что сбор данных будет происходить централизованно через государственные и местные органы, включая МОЗ и ГСЧС.

Наталия Медведева
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вадим пристайко коронавирус
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