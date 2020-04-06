Пристайко будет отвечать за международную коммуникацию в борьбе с коронавирусом

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В правительстве создали единый механизм координации международной помощи для борьбы с коронавирусом, за коммуникацию будет отвечать вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Денис Шмыгаль.

На сайте Кабмина опубликован комментарий Пристайко.

"Информация о необходимости для противодействия коронавируса будет собираться в одной точке. Мы переориентируем имеющиеся ресурсы нашего офиса и еще нескольких организаций, чтобы максимально быстро обработать эти данные и привлечь больше возможности для скорейшего удовлетворения неотложных нужд в противодействии распространению коронавируса в Украине", – сказал он.

Отмечается, что сбор данных будет происходить централизованно через государственные и местные органы, включая МОЗ и ГСЧС.