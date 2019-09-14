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Пристайко: Мы не собираемся проводить фейковые выборы в Донбассе

Пристайко: Мы не собираемся проводить фейковые выборы в Донбассе - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.09.2019, 09:30

Ранее министр иностранных дел также заявлял о том, что Украина готова к выполнению формулы Штайнмайера

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет проводить фейковые выборы в оккупированном Донбассе. Об этом глава МИД сообщил в комментарии телеканалу Интер

"У нас есть только одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны - по нашим правилам... Чтобы был допуск партий и медиа, чтобы была безопасность на участках. Чтобы люди могли честно и открыто сделать свой выбор - кто должен представлять их в локальных местных громадах", - заявил Пристайко.

Глава МИД также отметил, что основная задача Украины - сделать так, чтобы выборы состоялись уже на освобожденном Донбассе: "Наша с вами задача, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы к 2020 году сможем сделать, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня и говорил".

"Наша задача - сделать так, чтобы это время приблизилось. Мы не собираемся проводить еще много фейковых выборов, которые уже были на той территории, которая все еще находится под контролем оккупантов", - подчеркнул Пристайко. 

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