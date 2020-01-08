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Пристайко: Мы знаем, кто на нас нападает. РФ доверия нет

Пристайко: Мы знаем, кто на нас нападает. РФ доверия нет - Фото
Вадим Пристайко (Фото - YES©2019. Фотограф Сергей Ильин)
08.01.2020, 08:05

По словам главы МИД, ожидания Украины относительно прекращения обстрелов "до сих пор не оправдались"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Bild заявил, что Украина не доверяет РФ, поскольку та продолжает агрессию на Донбассе, несмотря на договоренности нормандского саммита.

"Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат", - сказал он.

  • Несмотря на договоренности нормандского саммита о прекращении огня, контролируемые Россией боевики продолжили обстрелы украинских позиций. Об этом - в нашей декабрьской и январской хрониках.

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доверие нормандский формат вадим пристайко режим прекращения огня
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