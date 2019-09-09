Пристайко о войне: Наша задача - максимально быстро решить

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский поставил задачу "максимально быстро решить" вопрос об урегулировании ситуации на востоке. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко, отвечая на вопрос о дате новой встречи лидеров нормандского формата.

"Я могу сказать, что инициатива есть провести ее в ближайшее время; по крайней мере, президент Зеленский готов это сделать в этом месяце", - сказал министр.

Пристайко добавил, что у Киева есть договоренность "фактически со всеми участниками" формата.

По его словам, перед встречей планируется еще один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств, чтобы максимально быстро выйти на результат.

"У нас нет времени. Президент Зеленский неоднократно говорил, что мы не собираемся пять следующих лет проводить бесконечные переговоры и бесконечные встречи. Наша задача - максимально быстро решить. Если для этого нужна встреча лидеров в нормандском формате, я считаю, что нужно это сделать", - подчеркнул Пристайко.

Справка. Нормандская четверка - группа лидеров четырех стран (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию ситуацию на востоке Украины.

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