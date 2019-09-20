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Пристайко объяснил отказ от подписания формулы Штайнмайера

Пристайко объяснил отказ от подписания формулы Штайнмайера - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 14:23

Глава МИД прокомментировал отказ Украины от подписания формулы Штайнмайера на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что трехсторонняя контактная группа в Минске из-за технического недоразумения письменно не согласовала условия проведения выборов во временно оккупированном Донбассе. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.

"В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой трехсторонний контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - отметил Пристайко.

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Он допускает, что "возможно, к этому тексту, который обсуждается на трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или что-то изъято".

"Ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. Во что он превратится – останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено – это должна решить трехсторонняя контактная группа", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, когда будет следующая встреча ТКГ, Пристайко сказал: "Когда договорятся. Но, может, и видеоконференция будет, а не встреча".

  • 18 сентября представитель Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что Украина не имеет принципиальных возражений против "формулы Штайнмайера", но ее реализация возможна только при выполнении ряда предварительных условий.

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минск формула штайнмайера леонид кучма вадим пристайко
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