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Никакой федерализации. Пристайко - об итогах нормандского саммита

Никакой федерализации. Пристайко - об итогах нормандского саммита - Фото
Вадим Пристайко (скриншот из эфира Hromadske)
10.12.2019, 14:45

По словам главы МИД, одно из достижений - это возможное "прекращение огня на Донбассе на постоянной основе еще до конца этого года"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко коротко подытожил результаты встречи в нормандском формате, которая прошла 9 декабря в Париже. Об этом он написал в Twitter.

Так, по словам Пристайко, ожидается "полное бессрочное прекращение огня до конца 2019 года и контроль СММ ОБСЕ с расширенным мандатом". 

Еще одно достижение - это возможный обмен пленных в формате "всех на всех" до 31 декабря: "Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций".

Разведение войск еще на трех участках и работа над внедрением формулы Штайнмайера: "Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина".

Местные выборы должны состояться по закону Украины и согласно стандартам ОБСЕ. Позиция Украины по контролю над границей остается неизменной. 

"Следующая встреча – через 4 месяца", - подытожил министр.

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нормандский формат вадим пристайко нормандский саммит
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