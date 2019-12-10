Никакой федерализации. Пристайко - об итогах нормандского саммита

Вадим Пристайко (скриншот из эфира Hromadske)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко коротко подытожил результаты встречи в нормандском формате, которая прошла 9 декабря в Париже. Об этом он написал в Twitter.

Так, по словам Пристайко, ожидается "полное бессрочное прекращение огня до конца 2019 года и контроль СММ ОБСЕ с расширенным мандатом".

Еще одно достижение - это возможный обмен пленных в формате "всех на всех" до 31 декабря: "Для этого договорились о допуске Красного креста и других гуманитарных организаций".

Разведение войск еще на трех участках и работа над внедрением формулы Штайнмайера: "Никакой федерализации. Украина – унитарная страна. Донбасс и Крым – это Украина".

Местные выборы должны состояться по закону Украины и согласно стандартам ОБСЕ. Позиция Украины по контролю над границей остается неизменной.

"Следующая встреча – через 4 месяца", - подытожил министр.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

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