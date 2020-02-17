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Пристайко: "Пророссийскость" Макрона – для внутренних целей

Пристайко: "Пророссийскость" Макрона – для внутренних целей - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)
17.02.2020, 23:18

Несмотря на призывы Макрона перезагрузить отношения с Россией и начать постепенное снятие санкций, официальная позиции Франции не меняется

Пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления", чтобы поддержать свой рейтинг в кругу людей, которые экономически заинтересованы в снятии санкций с России. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы Свобода слова.

Пристайко отметил, что несмотря на призывы Макрона перезагрузить отношения Европы с Россией и начать постепенное снятие санкций, официальная позиции Франции не меняется. 

По мнению главы МИД, задача Украины - постоянно напоминать всем о том, что Россия нарушает международное право, оккупировала Крым и ответственна за войну на Донбассе.

  • В ноябре 2019 года Макрон выразил свое несогласие с тем, что РФ и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.
  • 16 января он сказал, что военная агрессия России против соседних государств, в частности, против Украины, не должна мешать сближению Франции с РФ.
  • 3 феварля Макрон заявил, что Франция не является ни пророссийским, ни антироссийским государством.
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