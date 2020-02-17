Пристайко: "Пророссийскость" Макрона – для внутренних целей

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Пророссийские предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предназначены "для внутреннего употребления", чтобы поддержать свой рейтинг в кругу людей, которые экономически заинтересованы в снятии санкций с России. Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы Свобода слова.

Пристайко отметил, что несмотря на призывы Макрона перезагрузить отношения Европы с Россией и начать постепенное снятие санкций, официальная позиции Франции не меняется.

По мнению главы МИД, задача Украины - постоянно напоминать всем о том, что Россия нарушает международное право, оккупировала Крым и ответственна за войну на Донбассе.