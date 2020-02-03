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Макрон: Франция не пророссийская и не антироссийская

Макрон: Франция не пророссийская и не антироссийская - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Ian Langsdon/ЕРА)
03.02.2020, 16:36

Отношения с РФ, по его мнению, должны способствовать "достижению прогресса" в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не является ни пророссийским, ни антироссийским государством. Об этом пишут Wiadomosci со ссылкой на брифинг Макрона и президента Польши Анджея Дуды

Таким образом, пишет издание, французский президент защищал себя от обвинений, связанных с построением отношений с Россией. Макрон заявил, что Европа "должна быть требовательной в политическом диалоге с Россией", и в этом вопросе "он не наивен". Это, по его мнению, необходимо для достижения, в частности, прогресса в Украине.

  • В ноябре 2019 года Макрон выразил свое несогласие с тем, что РФ и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.
  • 16 января он сказал, что военная агрессия России против соседних государств, в частности, против Украины, не должна мешать сближению Франции с РФ.

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