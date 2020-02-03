Макрон: Франция не пророссийская и не антироссийская

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Ian Langsdon/ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не является ни пророссийским, ни антироссийским государством. Об этом пишут Wiadomosci со ссылкой на брифинг Макрона и президента Польши Анджея Дуды.

Таким образом, пишет издание, французский президент защищал себя от обвинений, связанных с построением отношений с Россией. Макрон заявил, что Европа "должна быть требовательной в политическом диалоге с Россией", и в этом вопросе "он не наивен". Это, по его мнению, необходимо для достижения, в частности, прогресса в Украине.

В ноябре 2019 года Макрон выразил свое несогласие с тем, что РФ и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.

Макрон военная агрессия России против соседних государств, в частности, против Украины, не должна мешать сближению Франции с РФ. 16 января он сказал , что

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