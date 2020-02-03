Макрон: Франция не пророссийская и не антироссийская

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не является ни пророссийским, ни антироссийским государством. Об этом пишут Wiadomosci со ссылкой на брифинг Макрона и президента Польши Анджея Дуды.
Таким образом, пишет издание, французский президент защищал себя от обвинений, связанных с построением отношений с Россией. Макрон заявил, что Европа "должна быть требовательной в политическом диалоге с Россией", и в этом вопросе "он не наивен". Это, по его мнению, необходимо для достижения, в частности, прогресса в Украине.
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