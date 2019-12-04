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Пристайко: Россия - терроризм на высшем государственном уровне

Пристайко: Россия - терроризм на высшем государственном уровне - Фото
Вадим Пристайко (скриншот из эфире Atlantic Council)
04.12.2019, 08:52

"Если спросите, что опаснее (для НАТО) - терроризм или Россия, то я скажу, что не вижу разницы между ними", - заявил в Лондоне глава МИД

Между Россией и терроризмом можно нет никаких различий: и терроризм, и Россия добиваются своих политических целей через насилие. Об это министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на конференции NATO Engages от Атлантического совета в Лондоне.

Пристайко уточнил: то, чем занимается Россия - это терроризм на высшем государственном уровне.

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"Террорист - тот, кто применяет насилие для достижения политического... чего-то. Как вы можете говорит, что Россия не делает именно это? Они убивают людей в Украине, они угрожают биологическим и химическим оружием по всей Европе... Для чего? Их цель - достижение определенных политических целей", - сказал он.

По словам главы МИД, Запад в целом и различные мировые правительства постоянно делают одну и ту же ошибку: пытаются договориться с Кремлем "по-хорошему", тогда как там понимают только язык силы.

Примечание: заявление Пристайко смотреть на видео по ссылке выше с 06:19:00.

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