Пристайко: Россия - терроризм на высшем государственном уровне

Вадим Пристайко (скриншот из эфире Atlantic Council)

Между Россией и терроризмом можно нет никаких различий: и терроризм, и Россия добиваются своих политических целей через насилие. Об это министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил на конференции NATO Engages от Атлантического совета в Лондоне.

Пристайко уточнил: то, чем занимается Россия - это терроризм на высшем государственном уровне.

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"Террорист - тот, кто применяет насилие для достижения политического... чего-то. Как вы можете говорит, что Россия не делает именно это? Они убивают людей в Украине, они угрожают биологическим и химическим оружием по всей Европе... Для чего? Их цель - достижение определенных политических целей", - сказал он.

По словам главы МИД, Запад в целом и различные мировые правительства постоянно делают одну и ту же ошибку: пытаются договориться с Кремлем "по-хорошему", тогда как там понимают только язык силы.

Примечание: заявление Пристайко смотреть на видео по ссылке выше с 06:19:00.