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28.05.2019, 10:51

Пристайко сообщил, зачем летал в Германию к советнику Меркель

Пристайко сообщил, зачем летал в Германию к советнику Меркель - Фото
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и Вадим Пристайко (фото - twitter.com/MelnykAndrij)

Замглавы АП заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата будет иметь смысл не ранее, как будут "готовые достижения" в нынешней ситуации

Замглавы Администрации президента Вадим Пристайко побывал в Берлине, где обсудил с госсекретарем немецкого МИД вариант "рестарта Минска", как его себе представляет новый президент Владимир Зеленский, и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом он рассказал Укринформу.

По словам дипломата, эти встречи - результат договоренностей во время недавнего телефонного разговора Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Это был хороший, длинный, качественный разговор, во время которого обсудили инициативы... Зеленского. Именно для того, чтобы развить их в практическом русле, я был отправлен сюда", - отметил Пристайко.

Замглавы АП подчеркнул, что ФРГ "безусловно будет одной из первых стран", куда поедет с визитом президент. Дата еще не согласована. По его словам, переговоры с Францией также будут "в ближайшее время".

Пристайко не видит проблемы в том, что Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным - без участия Украины: "Давно достигнута договоренность, что ничего об Украине без Украины".

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Теги: визит, МИД, андрей мельник, вадим пристайко
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