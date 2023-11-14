"Привыкнуть к запаху смерти". На учениях во Франции используют трупы животных – Politico

На учениях ВСУ во Франции бойцов готовят к трупным запахам на поле боя, разбрасывая тела животных в окопах. Об этом говорится в статье Politico.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По словам французских офицеров, помимо военной тактики, Украина попросила Францию ​​подготовить будущих солдат к суровым условиям боя и действовать в холодной, шумной обстановке, лишенной сна.

Трупы мертвых животных разбрасывают по траншеям, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти. Также французские войска предпринимают внезапные ночные атаки, говорится в публикации.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно произойдет шок, и моя роль – ограничить этот шок", – сказал капитан Ксавьер, один из инструкторов.

Также французские инструкторы используют артиллерию и гранаты, чтобы имитировать воздушные удары и наблюдать, как украинцы реагируют на раненых солдат.

Сегодня стало известно, что в Румынии начинается обучение украинских пилотов на F-16.

Читайте также: Армии НАТО проведут крупнейшие учения в 2024 году. Тема — потенциальная война с Россией

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.