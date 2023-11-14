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"Привыкнуть к запаху смерти". На учениях во Франции используют трупы животных – Politico

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 00:05
Иллюстративное фото - Генштаб

На учениях ВСУ во Франции бойцов готовят к трупным запахам на поле боя, разбрасывая тела животных в окопах. Об этом говорится в статье Politico.

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По словам французских офицеров, помимо военной тактики, Украина попросила Францию ​​подготовить будущих солдат к суровым условиям боя и действовать в холодной, шумной обстановке, лишенной сна. 

Трупы мертвых животных разбрасывают по траншеям, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти. Также французские войска предпринимают внезапные ночные атаки, говорится в публикации.

"Когда они прибудут на фронт, обязательно произойдет шок, и моя роль – ограничить этот шок", – сказал капитан Ксавьер, один из инструкторов.

Также французские инструкторы используют артиллерию и гранаты, чтобы имитировать воздушные удары и наблюдать, как украинцы реагируют на раненых солдат. 

  • Сегодня стало известно, что в Румынии начинается обучение украинских пилотов на F-16.

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Оксана Житнюк
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