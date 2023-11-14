"Звикнути до запаху смерті". На навчаннях у Франції використовують трупи тварин – Politico
На навчаннях ЗСУ у Франції бійців готують до трупних запахів на полі бою, розкидаючи тіла тварин в окопах. Про це йдеться у статті Politico.
За словами французьких офіцерів, окрім військової тактики, Україна попросила Францію підготувати майбутніх солдатів до суворих умов бою і діяти в холодній, галасливій обстановці, позбавленій сну.
Трупи мертвих тварин розкидають траншеями, щоб українці звикли до запаху смерті. Також французькі війська вдаються до раптових нічних атак, йдеться у публікації.
"Коли вони прибудуть на фронт, обов'язково відбудеться шок, і моя роль – обмежити цей шок", – сказав капітан Ксав'єр, один із інструкторів.
Також французькі інструктори використовують артилерію та гранати, щоб імітувати повітряні удари та спостерігати, як українці реагують на поранених солдатів.
- Сьогодні стало відомо, що в Румунії розпочинається навчання українських пілотів на F-16.
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