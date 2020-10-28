Проблема урегулирования войны на Донбассе не в минских соглашениях, а в России – Кулеба

Министр иностранных дел считает, что решения конфликта на востоке страны нужно искать внутри имеющихся договоренностей

Подписание новых договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе — очень рискованный путь, который не является эффективным способом урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

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Министр считает, что фундаментальная проблема урегулирования войны на Донбассе не в том, что написано в минских договоренностях, а в том, что цель России по Украине остается неизменной – максимальное ослабление страны изнутри.

По его словам, до тех пор пока эта цель останется неизменной, подписание других договоров будет бесполезным.

"Решения нужно искать решения внутри имеющихся (вторых минских – ред.) договоренностей" – заявил Кулеба, отметив, что первые и вторые договоренности в Минске были подписаны "под давлением ситуации на фронте". Глава МИД добавил, что сейчас этого давления нет.

Также он отметил, что у стран нормандского формата нет готовности к написанию принципиально нового "Минска-3".

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в подписании минских соглашений была необходимость, когда началась война, но сейчас он недоволен минским форматом.

27 октября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что война Украины и России в этом году не закончится, а односторонний отказ от минских договоренностей станет для нашей страны "самоубийством".

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Станислав Стороженко

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