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Проблема урегулирования войны на Донбассе не в минских соглашениях, а в России – Кулеба

28.10.2020, 14:59
Проблема урегулирования войны на Донбассе не в минских соглашениях, а в России – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел считает, что решения конфликта на востоке страны нужно искать внутри имеющихся договоренностей

Подписание новых договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе — очень рискованный путь, который не является эффективным способом урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина

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Министр считает, что фундаментальная проблема урегулирования войны на Донбассе не в том, что написано в минских договоренностях, а в том, что цель России по Украине остается неизменной – максимальное ослабление страны изнутри.

По его словам, до тех пор пока эта цель останется неизменной, подписание других договоров будет бесполезным. 

"Решения нужно искать решения внутри имеющихся (вторых минских – ред.) договоренностей" – заявил Кулеба, отметив, что первые и вторые договоренности в Минске были подписаны "под давлением ситуации на фронте". Глава МИД добавил, что сейчас этого давления нет. 

Также он отметил, что у стран нормандского формата нет готовности к написанию принципиально нового "Минска-3". 

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Станислав Стороженко
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