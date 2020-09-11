Продление режима прекращения огня. У Зеленского назвали результаты встречи в Берлине

В ОП сообщили, что договорились встретиться в формате советников в течение следующих недель

Участники встречи в Берлине – советники лидеров стран-участниц нормандского формата – поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы ОП Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить и не дать сорвать перемирие.

"Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не погибали украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд", – отметил Ермак.

В ОП сообщили, что договорились встретиться в формате советников в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате.

Как отмечается, участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами стран нормандской четверки по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и подробности переговоров в минской Трехсторонний контактной группе.

Сообщается, что большое внимание было уделено вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечения полного и беспрепятственного доступа к ним Международного комитета Красного Креста.

Сегодня, 11 сентября, в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Переговоры продолжались семь часов.

политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Переговоры продолжались семь часов. Представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось".

заявил, что "прорыва не случилось". Глава ОП Ермак заявил, что главный результат – договоренность о продлении режима тишины на Донбассе.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.