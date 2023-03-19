Продолжаются атаки РФ под Бахмутом и на Купянском и Лиманском направлениях – Генштаб

На Купянском и Лиманском направлениях россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, на Бахмутском направлении продолжают атаки на Бахмут. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Попытки оккупантов наступать на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях успеха не имели.

По данным Генштаба, армия России ударила по жилому дому и по объектам гражданской инфраструктуры Каменского Запорожской области, обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области. Есть погибшие и раненые, повреждены многоэтажки, частные жилые дома и школы.

Вероятность ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оккупанты продолжают навязывать населению на временно оккупированных территориях гражданство РФ. В Азовском Запорожской области проверяют наличие российского паспорта у местных жителей, тех, у кого его нет, могут задержать.

В Стрелковом Херсонской области оккупационная администрация готовит распоряжение о конфискации на нужды оккупационной армии жилья у граждан Украины, которые их вынужденно покинули.

За сутки авиация Украины нанесла удар по российскому ЗРК (тип уточняется), шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и складам боеприпасов. Ракетные войска и артиллерия поразили вражеский ЗРК "Тор" и два района сосредоточения оккупантов.

Россия признала нереальность планов захватить Запорожье в обозримом будущем, считает британская разведка.

Россия пытается окружить Авдеевку. Бои идут у Спартака и Водяного.

ISW считает, что Пригожин готовит информационный фон, чтобы оправдать неспособность окружить Бахмут.

Сергій Бережний

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