"Продолжаются постоянные бои". В ГУР рассказали, что происходит на островах на Днепре

Силы безопасности и обороны Украины не дают отвоевать врагам ту территорию, которую они постоянно каждый день пытаются захватить

Андрей Черняк (Фото: ГУР)

Бои за острова на Днепре продолжаются непрерывно. Об этом в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

"Ситуация на островах остается напряженной, конечно. Это огромная зона ответственности, это территория, которую должны контролировать специально обученные, подготовленные люди, и у них должно быть соответствующее обеспечение", – сказал он.

Соответственно, по словам Черняка, кто контролирует Днепровские острова, тот в какой-то степени контролирует тот или иной берег.

"За эти острова идут постоянные боевые столкновения, за эти острова идут постоянные бои", – добавил он.

Силы безопасности и обороны Украины "стойко стоят и не дают отвоевать врагам ту территорию, которую они постоянно каждый день пытаются захватить", подытожил представитель ГУР.