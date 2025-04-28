"Тривають постійні бої". У ГУР розповіли, що відбувається на островах на Дніпрі

Сили безпеки й оборони України не дають відвоювати ворогам ту територію, яку вони постійно кожного дня намагаються захопити

Андрій Черняк (Фото: ГУР)

Бої за острови на Дніпрі тривають безперервно. Про це в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

"Ситуація на островах залишається напруженою, звичайно. Це величезна зона відповідальності, це територія, яку мають контролювати спеціально навчені, підготовлені люди, і в них має бути відповідне забезпечення", – сказав він.

Відповідно, за словами Черняка, хто контролює Дніпровські острови, той якоюсь мірою контролює той чи інший берег.

"За ці острови йдуть постійні бойові зіткнення, за ці острови йдуть постійні бої", – додав він.

Сили безпеки й оборони України "стійко стоять і не дають відвоювати ворогам ту територію, яку вони постійно кожного дня намагаються захопити", підсумував представник ГУР.