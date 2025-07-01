Проиранские хакеры угрожают обнародовать переписку ближайшего окружения Трампа

Среди жертв предполагаемого взлома называют адвоката и советника президента США, а также главу аппарата Белого дома

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL /EPA)

Связанная с Ираном хакерская группа заявила о намерении опубликовать переписку, украденную у соратников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Хакеры, использовавшие псевдоним "Роберт", связались с агентством и сообщили, что располагают около 100 гигабайтами электронных писем людей из ближайшего окружения американского президента.

В частности, речь идет о руководителе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, адвокате Линси Халлиган и советнике президента США Роджере Стоуне. Среди имен предполагаемых жертв атаки также названа порноактриса Сторми Дэниелс, которая давала показания против Трампа в суде.

Хакеры заявили агентству, что планируют продать письма, а в случае отказа от сделки – опубликовать их.

Проиранская хакерская группа "Роберт" уже участвовала в взломе переписки соратников Трампа в 2024 году во время предвыборной кампании. Тогда киберпреступники разослали украденные электронные письма журналистам.

Ранее хакеры заявляли, что после избрания Трампа не планируют никаких кибератак на американского президента и его окружение.

Однако группа возобновила связь после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в этом месяце, которая завершилась бомбардировкой США иранских ядерных объектов.

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США назвало информацию о хакерской атаке "цифровой пропагандой", направленной на "нанесение ущерба президенту Трампу и дискредитацию уважаемых государственных служащих, которые с отличием служат стране".