Проіранські хакери погрожують оприлюднити листування найближчого оточення Трампа

Серед жертв ймовірного зламу називають адвокатку та радника президента США, а також керівницю апарату Білого дому

Дональд Трамп (Фото: SARAH YENESEL /EPA)

Пов'язана з Іраном хакерська група заявила про намір опублікувати листування, викрадене у соратників президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Хакери, які використовували псевдонім "Роберт", вийшли на зв'язок з агенцією та повідомили, що мають близько 100 гігабайт електронних листів людей з близького оточення американського президента.

Зокрема йдеться про керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, адвокатку Ліндсі Халліган та радника президента США Роджера Стоуна. Серед імен жертв ймовірної атаки названа також порнозірка Стормі Деніелс, яка свідчила проти Трампа у суді.

Хакери заявили агенції, що планують продати листи, а в разі відмови від угоди – опублікувати їх.

Проіранська хакерська група "Роберт" вже брала участь у зламі листування соратників Трампа у 2024 році під час передвиборчої кампанії. Тоді кіберзлочинці розіслали викрадені електронні листи журналістам.

Раніше хакери заявляли, що після обрання Трампа не планують жодних кібератак на американського президента та його оточення.

Втім група знову вийшла на зв'язок після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном цього місяця, яка завершилася бомбардуванням США ядерних об'єктів Ірану.

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США назвало інформацію про хакерську атаку "цифровою пропагандою" з метою "завдати шкоди президенту Трампу та дискредитувати шановних державних службовців, які з відзнакою служать країні".