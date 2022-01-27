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Прокуратура Германии обвиняет ученого из РФ в том, что он передавал СВР данные по Ariane

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27.01.2022, 17:12
Прокуратура Германии обвиняет ученого из РФ в том, что он передавал СВР данные по Ariane - Фото
Макет ракеты Ariane на фоне корпуса исследовательского центра ArianeGroup в Бремене (Фото - EPA)

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в шпионаже против российского ученого Ильнура Н. Сообщение об этом публикует сегодня пресс-служба ведомства.

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В обвинительном заключении, которое датировано 9 декабря 2021 года, утверждается, что до ареста 18 июня 2021 года Ильнур Н. работал научным сотрудником научно-технической кафедры в одном из университетов Баварии.

Прокуратура считает, что не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки (СВР) связалась с обвиняемым, который согласился с ней сотрудничать. СВР проявляла интерес, в частности, к определенным стадиям разработки европейской ракеты-носителя Ariane.

Обвинение утверждает, что с конца ноября 2019 года Ильнур Н. регулярно проводил встречи с высокопоставленным сотрудником СВР, живущим в Германии, и передавал ему информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмической техники, в частности, о ходе разработки ракеты Ariane. Взамен он получил оплату наличными на общую сумму 2500 евро.

Полное имя обвиняемого и другие детали расследования пока не раскрываются.

Ранее публиковались сообщения, что в июне 2021 года Федеральная прокуратура Германии задержала по подозрению в шпионаже российского сотрудника одного из немецких университетов.

  • В июне 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
  • В сентябре 2021 года сообщалось, что Германия расследует попытки кражи личных данных немецких политиков хакерской группой, которую немецкая разведка связывает с Главным управлением разведки России.
  • В декабре сообщалось, что прокуратура Бранденбурга, вероятнее всего, удовлетворит запрос Великобритании о выдаче ей подозреваемого в шпионаже "Давида С.", который работал в британском посольстве в Берлине.
Сергей Бережной
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Федеральная прокуратура Германии Германия шпионаж служба внешней разведки Ariane
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