Прокуратура не будет увольнять экс-ведущую каналов Медведчука – источник

Бывшую сотрудницу NewsOne и 112 Украина не будут увольнять с должности пресс-секретаря прокуратуры Киевской области, заявил собеседник LIGA.net

Юлия Колтак (Скриншот из видео)

Бывшая ведущая телеканалов 112 Украина и NewsOne Юлия Колтак работает пресс-секретарем Киевской областной прокуратуры с 17 сентября 2025 года. Об этом прокуратура сообщила в ответ на запрос LIGA.net. В то же время, как сообщил собеседник издания в органах прокуратуры, увольнять Колтак, несмотря на ее работу на пропагандистские медиа, не будут.

Журналист LIGA.net Юрий Смирнов в авторской колонке обратил внимание, что в 2018-2021 годах Колтак работала ведущей на каналах NewsOne и 112 Украина. Кроме того, согласно декларация Колтак и данные системы Youconrtol, она до сих пор владеет долей медиахолдинга, к которому относятся запрещенные телеканалы Виктора Медведчука.

Колтак, по словам Смирнова, активно привлекал к пропагандистской деятельности Анатолий Шарий. Также Колтак работала специальным корреспондентом пропагандистского издания Страна.юа и в феврале 2022 года, за несколько недель до полномасштабного вторжения России, брала интервью у российского пропагандиста и члена террористической организации "ЛНР" Алексея Ильяшевича.

Колтак и Шарий (Скриншот из эфира)

LIGA.net направила запрос в Офис генерального прокурора, где перечислила трудовой путь Колтак, и поинтересовалась, будет ли ОГП инициировать перед областной прокуратурой вопрос об увольнении экс-ведущей каналов Медвечука.

Офис генпрокурора перенаправил запрос в Киевскую областную прокуратуру, которая в свою очередь уклонилась от ответа на вопрос об увольнении Колтак. В то же время отметила, что в условиях военного положения назначение на государственные должности происходит без конкурсов.

Копию трудовой книжки Колтак прокуратура не предоставила, ссылаясь на то, что "учет трудовой деятельности" осуществляется в электронной форме.

Собеседник LIGA.net в органах прокуратуры сообщил, что Колтак не проходила специальной проверки, увольнять ее не планируют.

Областная прокуратура предоставила копию приказа о назначении Колтак (по документам она носит фамилию Ковбей), подписанный руководителем прокуратуры Дмитрием Прокудиным. В нем отмечается, что Юлия Ковбей назначена на должность главного специалиста отдела информационной политики на срок, до дня назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения военного положения.