Прокуратура не буде звільняти ексведучу каналів Медведчука – джерело

Юлія Колтак (Скриншот із відео)

Колишня ведуча телеканалів 112 Україна та NewsOne Юлія Колтак працює речницею Київської обласної прокуратури з 17 вересня 2025 року. Про це прокуратура повідомила у відповідь на запит LIGA.net. Водночас, як повідомив співрозмовник видання в органах прокуратури, звільняти Колтак, попри її роботу на пропагандистські медіа, не будуть.

Журналіст LIGA.net Юрій Смирнов у авторській колонці звернув увагу, що у 2018-2021 роках Колтак працювала ведучою на каналах NewsOne та 112 Україна. Крім того, згідно з декларацією Колтак та даними системи Youconrtol, вона досі володіє часткою медіахолдингу, до якого належать заборонені телеканали Віктора Медведчука.

Колтак, за словами Смирнова, активно залучав до пропагандистської діяльності Анатолій Шарій. Також Колтак працювала спеціальною кореспонденткою пропагандистського видання Страна.юа і в лютому 2022 року, за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії, брала інтервʼю у російського пропагандиста та члена терористичної організації ЛНР Олексія Ільяшевича.

Колтак та Шарій (Скриншот з ефіру)

LIGA.net направила запит до Офісу генерального прокурора, де перерахувала трудовий шлях Колтак, і поцікавилася, чи буде ОГП ініціювати перед обласною прокуратурою питання про звільнення ексведучої каналів Медвечука.

Офіс генпрокурора перенаправив запит до Київської обласної прокуратури, яка своєю чергою ухилилась від відповіді на запитання про звільнення Колтак. Водночас зазначила, що в умовах воєнного стану призначення на державні посади відбувається без конкурсів.

Копію трудової книжки Колтак прокуратура не надала, посилаючись на те, що "облік трудової діяльності" здійснюється в електронній формі.

Співрозмовник LIGA.net в органах прокуратури повідомив, що Колтак не проходила спеціальної перевірки, звільняти її не планують.

Обласна прокуратура надала копію наказу про призначення Колтак (за документами вона має прізвище Ковбей), підписаного керівником прокуратури Дмитром Прокудіним. В ньому зазначається, що Юлію Ковбей призначено на посаду головної спеціалістки відділу інформаційної політики строково, до дня призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців із дня припинення воєнного стану.