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Прокуратура не смогла вручить подозрения сотрудникам Укрэксимбанка: их не нашли на работе

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 19:11
Прокуратура не смогла вручить подозрения сотрудникам Укрэксимбанка: их не нашли на работе - Фото
Евгений Мецгер (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня прокуратура не смогла вручить подозрения сотрудникам Укрэксимбанка, фигурирующим в деле о нападении на журналистов "Схем". В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что служебных лиц не оказалось не рабочем месте.

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По данным ОГП, прокуратура согласовала сообщение о подозрении двум служебным лицам банка по статье о препятствовании журналистской деятельности.

Сегодня сотрудники прокуратуры и полиции прибыли в Укрэксимбанк, однако, по словам руководства госучреждения, фигурантов дела не было на рабочих местах. Один из подозреваемых сложил служебные полномочия (сегодня глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время проведения расследования, – ред.), а второй якобы написал заявление об увольнении. При этом, как сообщили в ОГП, причин отсутствия сотрудников банка на работе до их официального увольнения администрация не озвучила.

Прокуратура принимает меры для установления местонахождения фигурантов для вручения подозрений лично.

  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
  • Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования. Также он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Оксана Житнюк
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Укрэксимбанк схемы Евгений Мецгер
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