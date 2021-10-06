Прокуратура не смогла вручить подозрения сотрудникам Укрэксимбанка: их не нашли на работе

Сегодня прокуратура не смогла вручить подозрения сотрудникам Укрэксимбанка, фигурирующим в деле о нападении на журналистов "Схем". В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что служебных лиц не оказалось не рабочем месте.

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По данным ОГП, прокуратура согласовала сообщение о подозрении двум служебным лицам банка по статье о препятствовании журналистской деятельности.

Сегодня сотрудники прокуратуры и полиции прибыли в Укрэксимбанк, однако, по словам руководства госучреждения, фигурантов дела не было на рабочих местах. Один из подозреваемых сложил служебные полномочия (сегодня глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время проведения расследования, – ред.), а второй якобы написал заявление об увольнении. При этом, как сообщили в ОГП, причин отсутствия сотрудников банка на работе до их официального увольнения администрация не озвучила.

Прокуратура принимает меры для установления местонахождения фигурантов для вручения подозрений лично.

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования. Также он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.

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Оксана Житнюк

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