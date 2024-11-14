Прокуратура Парижа требует пять лет тюрьмы для "подруги" Путина Ле Пен

Ле Пен может быть запрещено баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году и занимать государственные должности в течение пяти лет

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Парижская прокуратура запросила для ультраправого политика Марин Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года — условно. Ле Пен обвиняют в нецелевом использовании средств Европарламента, сообщает телеканал BFMTV.

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Если суд поддержит обвинения, 56-летней Ле Пен будет запрещено баллотироваться в президенты Франции в 2027 году и занимать государственные должности в течение пяти лет. Прокуроры также требуют оштрафовать партию на 2 млн евро. Ранее политик уже была обязана вернуть Европарламенту 330 000 евро.

Прокуратура настаивает, чтобы запрет на государственные должности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию. Сама Ле Пен заявила, что прокуроры стремятся ограничить французов в возможности голосовать за избранных кандидатов: "Я совершенно не считаю, что совершила какое-либо правонарушение".