Прокуратура Парижа требует пять лет тюрьмы для "подруги" Путина Ле Пен
Парижская прокуратура запросила для ультраправого политика Марин Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года — условно. Ле Пен обвиняют в нецелевом использовании средств Европарламента, сообщает телеканал BFMTV.
Если суд поддержит обвинения, 56-летней Ле Пен будет запрещено баллотироваться в президенты Франции в 2027 году и занимать государственные должности в течение пяти лет. Прокуроры также требуют оштрафовать партию на 2 млн евро. Ранее политик уже была обязана вернуть Европарламенту 330 000 евро.
Прокуратура настаивает, чтобы запрет на государственные должности вступил в силу немедленно, даже если адвокаты подадут апелляцию. Сама Ле Пен заявила, что прокуроры стремятся ограничить французов в возможности голосовать за избранных кандидатов: "Я совершенно не считаю, что совершила какое-либо правонарушение".
- 9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.