Прокуратура Парижу вимагає п'ять років тюрми для "подруги" Путіна Ле Пен

Ле Пен може бути заборонено балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році й обіймати державні посади протягом п’яти років

Марін Ле Пен (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Паризька прокуратура запросила для ультраправої політикині Марін Ле Пен покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, з яких три роки — умовно. Ле Пен звинувачують у нецільовому використанні коштів Європарламенту, повідомляє телеканал BFMTV.

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Якщо суд підтримає звинувачення, 56-річній Ле Пен буде заборонено балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році та обіймати державні посади протягом п’яти років. Прокурори також вимагають оштрафувати партію на 2 млн євро. Раніше політикиня вже була зобов'язана повернути Європарламенту 330 000 євро.

Прокуратура наполягає, щоб заборона на державні посади набула чинності негайно, навіть якщо адвокати подадуть апеляцію. Сама Ле Пен заявила, що прокурори прагнуть обмежити французів у можливості голосувати за обраних кандидатів: "Я абсолютно не вважаю, що здійснила будь-яке правопорушення".