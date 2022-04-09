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Прошел третий обмен пленными с Россией: освобождены 26 украинцев

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 20:33

Прошел третий обмен пленными со страной-агрессором Россией. Домой возвращаются 12 военных украинцев, среди которых одна женщина-офицер. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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Также освобождены 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего освобождены 26 украинцев.

Кроме того, Верещук рассказала, что в Украину удалось вернуть 34 водителя.

"На сегодняшний день в Украину возвращены 34 наших водителя. В ответ мы помогли добраться до границы и выехать из Украины 32 гражданам России и 23 гражданам Беларуси. Мы готовы и дальше содействовать выезду из страны всех желающих покинуть Украину гражданских лиц РФ и РБ, которые не участвовали в военных действиях и не нарушили Законы Украины", – сказала она.

При этом Верещук отметила, что ни один гражданский человек-гражданин РФ не был задержан на территории Украины. "В отличие от оккупантов, мы не воюем с гражданскими лицами", – подчеркнула министр.

Вадим Ребрина
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