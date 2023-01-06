"Просто я придурок, что повестку взял. Это не наша война" – перехват ГУР

Мобилизованный россиянин в разговоре с матерью жалеет, что взял повестку и оказался на фронте. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Это я просто придурок. Мне когда позвонили, что есть повестка, мне надо было ее не получать. Я ее получил, чтобы тебе потом в глаза не тыкали, что я трус", – жалуется оккупант.

"Другие вон не поехали и ничего", – отвечает женщина.

При этом и оккупант, и его мать остаются сторонниками выдумок российской пропаганды о том, что войну якобы придумали на Западе, чтобы "потом оторвать кусок от Украины", но даже при этом они не понимают, что в Украине делают российские войска.

"Это не наша война... Я просто не понимаю, с фигов оно так должно быть? Что мне эта Украина хорошего сделала? Почему мы должны тут за них гибнуть?" – говорит россиянин.

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Сергій Бережний

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