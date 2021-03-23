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Протесты у ОП в поддержку Стерненко. Полиция готовит еще несколько подозрений

23.03.2021, 00:08
Протесты у ОП в поддержку Стерненко. Полиция готовит еще несколько подозрений - Фото
Антон Геращенко (Скриншот видео Свобода слова на ICTV)

Правоохранители готовят новые подозрения участникам митинга в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта возле Офиса президента. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в программе Свобода слова на ICTV.

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"У нас задокументирована каждая секунда каждого действия. Уже предъявлено подозрение гражданину, который разбивал стекла в Офисе президента. Готовится целый ряд подозрений, обоснованных – каждое из них будет подкреплено видеозаписью с указанием, кто, в какой момент, что сделал. Каждый, кто нанес ущерб государственному имуществу… получил за деяния свои", – заявил Геращенко.

По его словам, среди участников акции якобы было несколько десятков было человек, у которых "было задание провоцировать, бить, поджигать".

Геращенко пообещал, что завтра полиция обнародует новые списки подозреваемых: "Эти лица все равно знают, что мы это знаем, и мы все это покажем, потому что все было задокументированно".

  • 20 марта под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста. Они расписали фасад здания ОП различными надписями.
  • Полиция задержала Владислава Стафийчука. Геращенко заявил, что Стафийчук "бил окна на дверях ОП", в полиции опубликовали видео, на котором запечатлен этот момент.
  • 21 марта Стафийчуку объявили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.
Наталия Медведева
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Сергей Стерненко антон геращенко офис президента
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