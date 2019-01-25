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25.01.2019, 06:39

Протесты в Венесуэле Климкин сравнил с Майданом

Протесты в Венесуэле Климкин сравнил с Майданом - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел прокомментировал события в Венесуэле

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Министр иностранных дел Павел Климкин сравнил противостояние между властью и оппозицией в Венесуэле с событиями Революции достоинства в Украине. Об этом он сообщил в Twitter.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости, и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - отметил Климкин.

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Климкин также написал на испанском языке: "Отвечать силой на требования мирных протестующих - это кратчайший путь для власти к тому, чтобы потерять легитимность. Возлагаем надежды на Национальное собрание и на мудрость их главы Хуана Гуайдо в поисках выхода из политического кризиса".

24 января сообщалось, что в ходе акций протеста против президента Николаса Мадуро в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не имеет законных оснований быть на этой должности.

Затем президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. В ответ Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Америкой.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать дипсвязи с Каракасом через правительство Гуайдо.

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Теги: Климкин Павел, протесты в Венесуэле, майдан, николас мадуро
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