Против главы Антимонопольного комитета возбудили уголовное дело

Павел Кириленко (Фото: Донецкая ОВА)

Правоохранители начали уголовное производство в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко после журналистского расследования об активах его семьи на более 70 млн грн, которое выпустил проект "Схемы" издания Радио Свобода. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Чиновник заявлял, что семья получила средства от бабушки жены.

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Дело ведет САП вместе с Национальным антикоррупционным бюро по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, его открыли по результатам обработки информации из журналистского расследования, отметили в ведомстве.

Максимальное наказание по статье о недостоверном декларировании – два года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. А за незаконное обогащение – до десяти лет заключения с таким же запретом на определенные должности.

Дело было открыто 22 марта – на следующий день после выхода журналистского расследования о том, что семья Кириленко в течение 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 млн грн.

По данным журналистов, в собственности семьи руководителя АМКУ: большое имение и два земельных участка под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в городе, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных жилых комплексах столицы и четыре апартамента с паркоместами в Ужгороде.

СМИ отмечает, что все это имущество оформлено на родителей и бабушку жены Кириленко, при у никого из его родственников нет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это.

К тому же чиновник не указывал в декларации недвижимость и автомобили, которыми пользуется его семья, отмечает медиа.

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Журналисты утверждают, что это элитное имущество было приобретено родственниками Кириленко в период, когда он возглавлял Донецкую обладминистрацию и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ.

Чиновник заявил "Схемам", что источники состояния – стартовый капитал семьи, сформированный в 1990-е годы, когда бабушка его будущей жены "выгодно продала" акции завода "Стирол" в Горловке, полученные ею как работницей завода. Журналистам не удалось найти официальное подтверждение этому.

Родственники главы АМКУ также не смогли предоставить документальные подтверждения этому, заявив, что "все осталось в оккупированной Горловке", отмечает издание.

По данным "Схем", Кириленко не указал в декларации имущество, которым пользуется он и его семья: четырехкомнатную квартиру в Киеве площадью почти 200 квадратных метров, где чиновник проживает с семьей, а также машину BMW X3, на которой передвигается его жена.

1 марта САП направила в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, обвиняемого в ложном декларировании: утверждается, что он задекларировал не принадлежащую ему криптовалюту.

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