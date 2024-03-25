Проти очільника Антимонопольного комітету порушили кримінальну справу

Павло Кириленко (Фото: Донецька ОВА)

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка після журналістського розслідування щодо активів його родини на понад 70 млн грн, яке випустив проєкт "Схеми" видання Радіо Свобода. Про це повідомило ЗМІ з посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Посадовець заявляв, що родина отримала кошти від бабусі дружини.

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Справу веде САП разом з Національним антикорупційним бюро за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації, його відкрили за результатами опрацювання даних з журналістського розслідування, зазначили у відомстві.

Максимальне покарання за статтею про недостовірне декларування – два роки тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А за незаконне збагачення – до десяти років ув'язнення з такою ж забороною на певні посади.

Справу відкрили 22 березня – наступного дня після виходу журналістського розслідування про те, що родина Кириленка впродовж 2020-2023 років придбала нерухомість та автівки загальною ринковою вартістю понад 70 млн грн.

За даними журналістів, у власності родини керівника АМКУ: великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості у місті, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах столиці та четверо апартаментів з паркомісцями в Ужгороді.

ЗМІ зазначає, що все це майно оформлено на батьків та бабусю дружини Кириленка, при цьому ніхто з його родичів не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, аби придбати все це.

До того ж посадовець не вказував у декларації нерухомість й автівки, якими користується його родина, зауважує медіа.

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Журналісти стверджують, що це елітне майно було придбано родичами посадовця у період, коли він очолював Донецьку обладміністрації та до його переведення у Київ на посаду голови АМКУ.

Натомість Кириленко заявив "Схемам", що джерела статків – стартовий капітал родини, що був сформований у 1990-ті роки, коли бабуся його майбутньої дружини "вигідно продала" акції заводу "Стирол" у Горлівці, отримані нею як працівницею заводу. Журналістам не вдалося знайти офіційне підтвердження цьому.

Родичі голови АМКУ також не змогли надати документальних підтверджень цьому, заявивши, що "все залишилось в окупованій Горлівці", зауважує видання.

За даними "Схем", Кириленко не вказав у декларації майно, яким користується він і його родина: чотирикімнатну квартиру у Києві площею майже 200 квадратних метрів, де посадовець мешкає з сім’єю, а також машину BMW X3, на якій пересувається його дружина.

1 березня САП скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, якого звинувачують у неправдивому декларуванні: стверджується, що він задекларував криптовалюту, яка йому не належала.

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