Против жителя Закарпатья открыто дело за призывы к отделению региона – СБУ

СБУ заявила о разоблачении жителя Закарпатья, который призывал к отделению региона от Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там говорят, что житель Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях и через них агитировал за отделение Закарпатской области.

Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила, что его публикации содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сообщили в СБУ.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

30 ноября 2020-го СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов на Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса.

30 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина конструктивно настроена в отношениях с Венгрией, но готова "жестко и решительно вытолкать" Будапешт за красную линию, если он ее пересечет.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.