Против жителя Закарпатья открыто дело за призывы к отделению региона – СБУ
04.01.2021, 19:25
Фото: СБУ
СБУ заявила о разоблачении жителя Закарпатья, который призывал к отделению региона от Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Там говорят, что житель Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях и через них агитировал за отделение Закарпатской области.
Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила, что его публикации содержали призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сообщили в СБУ.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
- 30 ноября 2020-го СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов на Закарпатье: правоохранители пишут, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса.
- 30 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина конструктивно настроена в отношениях с Венгрией, но готова "жестко и решительно вытолкать" Будапешт за красную линию, если он ее пересечет.
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