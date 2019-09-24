Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Против ксенофобии. Омбудсмены Украины и Польши подписали документ

Против ксенофобии. Омбудсмены Украины и Польши подписали документ - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.09.2019, 18:03

Денисова подчеркнула, что в контексте украинских граждан речь идет о защите прав трудовых мигрантов

Сегодня, 24 сентября, омбудсмены Украины и Польши Людмила Денисова и Адам Боднар подписали в Варшаве письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран. Об этом сообщает Укринформ.

Денисова подчеркнула, что в контексте украинских граждан речь идет о защите прав трудовых мигрантов в вопросах надлежащей оплаты труда, реагирования в случае опасных ситуаций, несчастных случаев на производстве и тому подобное.

"Безусловно, речь идет также об избежании ксенофобских настроений", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что обсудила с представителем гражданских прав Польши также и последний случай избиения в городе Жоры на западе Польши 19-летнего украинского студента.

Уполномоченный Верховной Рады также сообщила, что офис польского омбудсмена призвал украинскую сторону проводить активную просветительскую работу среди украинцев в Польше, чтобы они не боялись обращаться в таких случаях к польским правоохранительным органам.

По мнению польской стороны, из-за страха и недоверия потерпевших к польским правоохранительным органам большинство актов насилия находится в "серой зоне" и они остаются нерасследованными.

Читайте также: Не захотела встречаться. Поляк застрелил 26-летнюю украинку: фото

Напишите нам
Людмила Денисова польша ксенофобия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 