Против ксенофобии. Омбудсмены Украины и Польши подписали документ

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 24 сентября, омбудсмены Украины и Польши Людмила Денисова и Адам Боднар подписали в Варшаве письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере защиты прав граждан обеих стран. Об этом сообщает Укринформ.

Денисова подчеркнула, что в контексте украинских граждан речь идет о защите прав трудовых мигрантов в вопросах надлежащей оплаты труда, реагирования в случае опасных ситуаций, несчастных случаев на производстве и тому подобное.

"Безусловно, речь идет также об избежании ксенофобских настроений", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что обсудила с представителем гражданских прав Польши также и последний случай избиения в городе Жоры на западе Польши 19-летнего украинского студента.

Уполномоченный Верховной Рады также сообщила, что офис польского омбудсмена призвал украинскую сторону проводить активную просветительскую работу среди украинцев в Польше, чтобы они не боялись обращаться в таких случаях к польским правоохранительным органам.

По мнению польской стороны, из-за страха и недоверия потерпевших к польским правоохранительным органам большинство актов насилия находится в "серой зоне" и они остаются нерасследованными.

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