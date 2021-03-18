Против Рабиновича открыли уголовное дело за пост с Украиной без Крыма – депутат

Народный депутат от партии Голос Соломия Бобровская заявила, что Офис генерального прокурора открыл против депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича уголовное производство за публикацию карты Украины без Крыма, а также с маркировкой террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Об этом она написала в Facebook.

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В документе, который опубликовала депутат, указано, что дело против Рабиновича открыто по части второй статьи 110 КК Украины (Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с возможностью конфискации имущества.

LIGA.net обратилась за подтверждением этой информации в пресс-службу ОГП, однако на момент выхода публикации ответ из Генпрокуратуры не поступил.

Ранее 1 марта депутат от ОПЗЖ опубликовал в своем Facebook пост с картой Украины, где нет Крыма. В публикации продемонстрировано "разделение" Украины по языковому признаку.

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Станислав Стороженко

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