UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Против Рабиновича открыли уголовное дело за пост с Украиной без Крыма – депутат

18.03.2021, 17:17
Против Рабиновича открыли уголовное дело за пост с Украиной без Крыма – депутат - Фото
Вадим Рабинович (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат от партии Голос Соломия Бобровская заявила, что Офис генерального прокурора открыл против депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича уголовное производство за публикацию карты Украины без Крыма, а также с маркировкой террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Об этом она написала в Facebook

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В документе, который опубликовала депутат, указано, что дело против Рабиновича открыто по части второй статьи 110 КК Украины (Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с возможностью конфискации имущества.

LIGA.net обратилась за подтверждением этой информации в пресс-службу ОГП, однако на момент выхода публикации ответ из Генпрокуратуры не поступил.

Ранее 1 марта депутат от ОПЗЖ опубликовал в своем Facebook пост с картой Украины, где нет Крыма. В публикации продемонстрировано "разделение" Украины по языковому признаку.

Читайте также: Нацсовет проверит телеканал НАШ из-за высказываний о лидере С14 и брифинга Рабиновича

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
голос Соломия Бобровская ОПЗЖ ОГП
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 