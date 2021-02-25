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Нацсовет проверит телеканал НАШ из-за высказываний о лидере С14 и брифинга Рабиновича

25.02.2021, 17:50
Нацсовет проверит телеканал НАШ из-за высказываний о лидере С14 и брифинга Рабиновича - Фото
Вадим Рабинович (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил две внеплановые безвыездные проверки телеканалу НАШ из-за трансляции брифинга депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича в Раде и высказываний в эфире телеканала о лидере общественной организации С14 Евгении Карасе.

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По мнению Нацсовета, высказывания Рабиновича на брифинге и слова экс-депутата от Оппоблока Евгения Балицкого о Карасе содержат признаки разжигания розни, а также транслируют "фейковые постулаты российской пропаганды".

Брифинг Рабиновича, которого касается первая проверка, был посвящен санкциям против телеканалов "из пула Медведчука".

В Нацсовете считают, что высказывания Рабиновича были "направлены на создание панических настроений среди граждан, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации, создание дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений, разжигание национальной вражды".

"Кроме того, среди высказываний Рабиновича в эфире телеканала можно было услышать и такие, которые повторяют фейковые постулаты российской пропаганды о том, что с 2014 года власть в Украине исповедует идеологию "фашизма", – сказано в сообщении.

Вторая проверка касается высказываний экс-депутата Балицкого о лидере С14 в эфире передачи "Марафон" 4 февраля.

В Нацсовете считают, что высказывания Балицкого "имеют признаки разжигания национальной вражды и ненависти к представителям отдельной социально-политической группы по признаку принадлежности к определенной идеологии". По мнению регулятора, в условиях российской агрессии против Украины это "может иметь серьезные последствия для дальнейшего углубления противостояния, эскалации конфликта, угрозе жизни и безопасности граждан Украины". О каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.

Кроме этого, отмечают в Нацсовете, телеканал демонстрировал на экране "в отношении" Карася плашки с текстом, содержащим термины "фашист" и "нацист".

Член Нацсовета Максим Оноприенко в комментарии Укринформу пояснил, что "согласно постановлению Верховного суда, ОО Сич-С14 не признается неонацистской группой, а распространение такой информации СМИ без предоставления надлежащих подтверждений, доказательств указанного является отрицательной, оскорбительной и выходящей за пределы оправданной и допустимой критики".

К 17 марта НАШ обязан предоставить Нацсовету документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки. После проведения проверок регулятор примет решение.

  • 11 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что закрытие телеканала НАШ не планируется. Он сказал об этом во время брифинга в зоне ООС, который транслировался на Украина 24.
  • 12 февраля Нацсовет заявил, что проведет проверку телеканала из высказываний в эфире экс-премьер-министра Николая Азарова
  • С14 участвуют в акциях с требованием закрыть канал НАШ.
Вадим Ребрина
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