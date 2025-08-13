Процедуру награждения военных сократят до 16 дней, ранее это занимало месяцы

Решено уменьшить количество институтов, через которые будут проходить наградные материалы, отметили в Генштабе

Награда (Иллюстративное фото: Генштаб)

Процедура награждения военнослужащих государственными наградами будет существенно сокращена. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего Генштаб и Министерство обороны наработали изменения, направленные на совершенствование порядка подготовки и представления документов для награждения бойцов государственными наградами.

Ранее рассмотрение таких представлений длилось от трех до восьми месяцев, поскольку документы проходили через значительное количество инстанций и согласований, а часть из них оформлялась вручную.

Согласно разработанному алгоритму, время рассмотрения документов о награждении будет значительно сокращено, а количество институтов, через которые будут проходить наградные материалы, – уменьшено.

Воинская часть будет направлять материалы в орган военного управления, которому она подчинена. Оттуда их будут направлять непосредственно на рассмотрение руководству ВСУ. В обеих инстанциях документ должны рассматривать не более двух суток. Затем – передать документы в ОП.

Такая процедура в целом потребует от восьми до 16 дней.

Отдельно прорабатывается возможность отображения сертификата о государственной награде в мобильном приложении "Дия". Соответствующие предложения будут переданы в уполномоченные органы для внесения необходимых изменений.

В начале августа Зеленский поручил сократить документооборот и количество подписей и согласований для награждения военнослужащих.