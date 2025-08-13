Процедуру награждения военных сократят до 16 дней, ранее это занимало месяцы
Процедура награждения военнослужащих государственными наградами будет существенно сокращена. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего Генштаб и Министерство обороны наработали изменения, направленные на совершенствование порядка подготовки и представления документов для награждения бойцов государственными наградами.
Ранее рассмотрение таких представлений длилось от трех до восьми месяцев, поскольку документы проходили через значительное количество инстанций и согласований, а часть из них оформлялась вручную.
Согласно разработанному алгоритму, время рассмотрения документов о награждении будет значительно сокращено, а количество институтов, через которые будут проходить наградные материалы, – уменьшено.
Воинская часть будет направлять материалы в орган военного управления, которому она подчинена. Оттуда их будут направлять непосредственно на рассмотрение руководству ВСУ. В обеих инстанциях документ должны рассматривать не более двух суток. Затем – передать документы в ОП.
Такая процедура в целом потребует от восьми до 16 дней.
Отдельно прорабатывается возможность отображения сертификата о государственной награде в мобильном приложении "Дия". Соответствующие предложения будут переданы в уполномоченные органы для внесения необходимых изменений.
- В начале августа Зеленский поручил сократить документооборот и количество подписей и согласований для награждения военнослужащих.
