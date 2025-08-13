Процедуру нагородження військових скоротять до 16 днів, раніше це займало місяці

Вирішено зменшити кількість інституцій, через які проходитимуть нагородні матеріали, зазначили в Генштабі

Нагорода (Ілюстративне фото: Генштаб)

Процедуру відзначення військовослужбовців державними нагородами буде суттєво скорочено. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

На виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача Генштаб та Міністерство оборони напрацювали зміни, спрямовані на вдосконалення порядку підготовки та подання документів для відзначення бійців державними нагородами.

Раніше розгляд таких подань тривав від трьох до восьми місяців, оскільки документи проходили через значну кількість інстанцій та погоджень, а частина з них оформлювалася вручну.

Відповідно до розробленого алгоритму, час розгляду документів щодо нагородження буде значно скорочено, а кількість інституцій, через які проходитимуть нагородні матеріали, – зменшено.

Військова частина направлятиме матеріали до органу військового управління, якому вона підпорядкована. Звідти їх спрямовуватимуть безпосередньо на розгляд керівництву ЗСУ. В обох інстанціях документ мають розглядати не більш ніж дві доби. Потім – передати документи до ОП.

Така процедура загалом потребуватиме від восьми до 16 днів.

Окремо опрацьовується можливість відображення сертифіката про державну нагороду в мобільному застосунку "Дія". Відповідні пропозиції будуть передані до уповноважених органів для внесення необхідних змін.

На початку серпня Зеленський доручив скоротити документообіг та кількість підписів і погоджень для нагородження військовослужбовців.