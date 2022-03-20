Провал с кадыровцами. Теперь Путин послал вагнеровцев для ликвидации Зеленского – ГУР

Российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства государства – президента, советника главы ОП и премьера. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным украинской разведки, сегодня в Украину начали прибывать боевики, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным.

В разведке утверждают, что Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.

Ключевые "мишени" наемников – Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль.

"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов", – сказано в сообщении.

В ГУР отметили, что все силовые структуры готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу, и любые террористические атаки будут безуспешны.

1 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия отправила в Украину кадыровцев для ликвидации Зеленского, и эту информацию украинским правоохранителям передали из ФСБ РФ.

Сегодня украинская разведка сообщила, что российские "элиты" хотят убрать Путина, а директора ФСБ РФ прочат в его преемники. ГУР не исключает, что именно с этими процессами связан недавний "слив" из ФСБ данных о кадыровцах под Киевом.

Оксана Житнюк

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