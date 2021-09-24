UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Провокация. Россия направила самолеты в район учений ПВО ВСУ с боевой стрельбой: видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 20:54
Провокация. Россия направила самолеты в район учений ПВО ВСУ с боевой стрельбой: видео - Фото
Скриншот видео Командования Воздушных сил ВСУ/Facebook

Сегодня, 24 сентября, Россия совершила очередную провокацию против Украины – направила свои самолеты-разведчики в район учений ВСУ с проведением боевых стрельб зенитных войск. Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск ВСУ в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства – они несколько раз залетели в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.

Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым вели огонь украинские зенитные управляемые ракеты.

"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", – говорится в сообщении командования ВС ВСУ.

Информагентство Минобороны АрмияИнформ сообщает, что инцидент произошел на полигоне Ягорлык, вблизи временно оккупированного Крыма.

Подчеркивается, что украинские военные заранее зарезервировали воздушное пространство над частью акватории Черного моря и суши в Херсонской области на период проведения учений. Об этом своевременно проинформировали Украэрорух, который контролирует использование воздушного пространства, и Россию.

  • 2 сентября Зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.
  • В учениях Объединенные усилия–2021 участвуют более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Учения будут проходить в три этапа и продлятся до 30 сентября.

Читайте также: Показали максимальные возможности ЗРК. Фото и видео боевых пусков на Объединенных усилиях

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым пво учения провокация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 