Провокация. Россия направила самолеты в район учений ПВО ВСУ с боевой стрельбой: видео

Сегодня, 24 сентября, Россия совершила очередную провокацию против Украины – направила свои самолеты-разведчики в район учений ВСУ с проведением боевых стрельб зенитных войск. Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

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В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск ВСУ в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства – они несколько раз залетели в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.

Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым вели огонь украинские зенитные управляемые ракеты.

"Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков", – говорится в сообщении командования ВС ВСУ.

Информагентство Минобороны АрмияИнформ сообщает, что инцидент произошел на полигоне Ягорлык, вблизи временно оккупированного Крыма.

Подчеркивается, что украинские военные заранее зарезервировали воздушное пространство над частью акватории Черного моря и суши в Херсонской области на период проведения учений. Об этом своевременно проинформировали Украэрорух, который контролирует использование воздушного пространства, и Россию.

2 сентября Зенитно-ракетные подразделения ВСУ отработали задачи по противовоздушной обороне на одном из полигонов на юге Украины. Военные тренировались на зенитно-ракетных комплексах Бук, Оса и С-300.

В учениях Объединенные усилия–2021 участвуют более 12 500 военных и 600 единиц вооружения и военной техники. Учения будут проходить в три этапа и продлятся до 30 сентября.

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Наталия Медведева

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