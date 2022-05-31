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Проявлений ДРГ становится все меньше, с 24 февраля поймали под 800 диверсантов – МВД

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 08:19
Проявлений ДРГ становится все меньше, с 24 февраля поймали под 800 диверсантов – МВД - Фото
Евгений Енин (скриншот видео hromadske, YouTube)

С начала полномасштабной войны с Россией украинские правоохранители поймали около 800 диверсантов. Проявлений ДРГ становится все меньше, но опасность еще существует, сообщил в интервью РБК-Украина замглавы МВД Евгений Енин.

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По его словам, с начала войны раскрыто 88 ДРГ и задержаны около 800 человек, причастных к диверсионной деятельности.

"С российской стороны нам, конечно, никто не сигнализирует, всех ли диверсантов мы уничтожили. Мы фиксируем снижение проявлений ДРГ как по Украине, так и в Киеве", – сказал Енин.

Однако он предупредил: нельзя сказать, что диверсанты исчезли. Только за первые две недели мая правоохранители выявили одну ДРГ и задержали 43 человека, причастных к диверсионной деятельности (18 из них – в Киеве).

По его словам, враг еще работает в тылу, ведет партизанскую войну, российские агенты собирают информацию и до сих пор могут корректировать огонь.

"Мы отрабатываем целый ряд регионов: криминалитет, пророссийские движения и группировки. Первой была Одесская область, где в результате обысков полиция обнаружила огромные арсеналы оружия и даже инструкции по диверсионно-разведывательной деятельности. Сколько еще таких групп находятся в "спящем режиме" в других регионах – будем выяснять", – подытожил он.

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Марк Сировой
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