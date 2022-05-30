Оккупантам удалось немного продвинуться вглубь Северодонецка – Гайдай

Российским оккупантам удалось немного продвинуться вглубь Северодонецка. Эвакуация из Луганской области временно приостановлена. Об этом в эфире Украины 24 сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Удалось им все-таки продавить территорию с окраины, где гостиница "Мир", и чуть-чуть продвинуться вглубь города. В городе идут уличные бои", – сказал Гайдай.

Под обстрел попала машина скорой помощи, пропали трое медиков, их тел в автомобиле не было. Также под обстрел попала машина волонтеров, они живы, чувствуют себя удовлетворительно, сообщил Гайдай.

Он настоятельно рекомендует жителям города оставаться в укрытиях.

Эвакуация из Луганской области временно приостановлена до стабилизации ситуации с безопасностью.

Гайдай также уточнил информацию о погибшем французском журналисте. По его словам, на нем был и бронежилет, и каска, но осколок попал в шею.

Советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин.Live" сказал, что оккупанты пытаются идти по основным проспектам к центру Северодонецка, но бои пока идут на окраине.

Также, по его информации, оккупанты пытаются обходить Северодонецк с юга, по направлению Павлограда, с попыткой отрезать город от Лисичанска.

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Вадим Ребрина

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