Псевдоактивист Остап Стахив вышел из СИЗО: за него внесли залог более 900 000 грн

Остап Стахив (Фото: Facebook-аккаунт Стахива)

Львовский псевдоактивист Остап Стахив, подозреваемый в незаконном распространении локаций ВСУ и мошенничестве, вышел из СИЗО после того, как его сторонники внесли залог в 908 000 грн. Об этом сообщил корреспондент медиа Граты из-под Львовского СИЗО №19.

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В сентябре Стахиву объявили о подозрении в мошенничестве и разглашении сведений о расположении подразделения Вооруженных Сил Украины.

2 октября Галицкий районный суд Львова арестовал Стахива на два месяца.

28 ноября суд продлил арест блогера, однако разрешил ему выйти на свободу под залог в 908 000 грн. Сторонники Стахива сразу объявили сбор средств, необходимую сумму они собрали менее чем за неделю.

Также видео, как Стахив покидает СИЗО, опубликовали в его Telegram-канале.

СПРАВКА Остап Стахив – уроженец Львовской области. С начала пандемии распространял в соцсетях фейковые сообщения, что коронавируса не существует. Также он утверждал, что государство бездумно тратит деньги на вакцинацию и организовывал акции против нее. До пандемии Стахив также участвовал в разных уличных протестах. В частности, он декларировал борьбу с незаконными застройками Львова. Однако в 2018 году на одной из акций мужчину бросили в мусорный бак и назвали псевдоактивистом. Несколько раз Стахив пытался попасть во власть. В 2007 году он хотел пройти в парламент по списку Свободы, но его исключили из списка, потому что он не указал место работы. С 2013 года Стахив не раз баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, однако не прошел в парламент. Он также пытался стать мэром Львова и Винников, но опять без результата.