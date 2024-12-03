Псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО: за нього внесли заставу понад 900 000 грн

Остап Стахів (Фото: Facebook-акаунт Стахіва)

Львівський псевдоактивіст Остап Стахів, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві, вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 000 грн. Про це повідомив кореспондент медіа Ґрати з-під Львівського СІЗО №19.

У вересні Стахіву оголосили про підозру в шахрайстві та розголошенні відомостей про розташування підрозділу Збройних Сил України.

2 жовтня Галицький районний суд Львова арештував Стахіва на два місяці.

28 листопада суд продовжив арешт блогера, однак дозволив йому вийти на свободу під заставу у 908 000 грн. Прихильники Стахіва одразу оголосили збір коштів, необхідну суму вони зібрали менш ніж за тиждень.

Також відео, як Стахів покидає СІЗО, опублікували у його Telegram-каналі.

ДОВІДКА Остап Стахів – уродженець Львівської області. З початку пандемії поширював у соцмережах фейкові повідомлення, що коронавірусу не існує. Також він стверджував, що держава бездумно витрачає гроші на вакцинацію, й організовував акції проти неї. До пандемії Стахів також брав участь у різних вуличних протестах. Зокрема, він декларував боротьбу з незаконними забудовами Львова. Однак у 2018 році на одній з акцій чоловіка кинули у смітник та назвали псевдоактивістом. Кілька разів Стахів намагався потрапити у владу. У 2007 році він хотів пройти у парламент за списком Свободи, але його виключили зі списку, бо він не вказав місце роботи. З 2013 року Стахів неодноразово балотувався у Верховну Раду як самовисуванець, однак не пройшов до парламенту. Він також намагався стати мером Львова та Винників, але знову ж таки без результату.