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ПЦУ и УПЦ МП утвердили "декларацию взаимопонимания". Она открыта к подписанию

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 20:59
ПЦУ и УПЦ МП утвердили
Фото: facebook.com/kovalenkogeorge

Представители духовенства Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви Московского патриархата открыли для подписания "декларацию взаимопонимания", в которой отметили единство взглядов в осуждении войны России против Украины. Текст декларации опубликовал священник ПЦУ, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

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"Отмечаем, что в межконфессиональных отношениях в современности мы видим единство взглядов в осуждении войны, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины; в осуждении деструктивной позиции Московской патриархии, которая, пренебрегая Заповедями Божьими, превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет российских агрессоров на кровопролитие", – говорится в документе.

Также священнослужители задекларировали понимание "необходимости единства украинского православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами настоящего".

Кроме того, в документе идет речь о необходимости просветительской работы на местах с целью преодоления и недопущения в будущем межцерковных и межконфессиональных конфликтов.

Представители церквей констатировали различные подходы к практике изменения юрисдикции церковными общинами, к возможности совместного служения, признанию канонического статуса, таинств и т.д.

"В то же время мы осознаем, что ни один из вызовов не является преградой, которую невозможно преодолеть путем переговоров..." – сказано в декларации.

ПЦУ и УПЦ МП выразили надежду, что диалог "станет началом процесса единения, к которому будут приобщаться церковные общины, духовенство и все, кому не безразлично будущее духовности народа Украины".

Вадим Ребрина
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религия упц мп церковь пцу
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