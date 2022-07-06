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"Преодолевать разделение". В Киеве прошла историческая встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 13:00
Встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП (фото 2 – Александр Ткаченко, Facebook)

Духовенство Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата провели встречу. Об этом сообщил в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

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По его словам, встреча прошла вчера в Софии Киевской. Министр называет ее "исторической" и говорит, что "лед тронулся".

Ткаченко считает, что необходимо преодолевать разделения. Он надеется, что встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП – это "начало нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".

"Преодолевать разделение". В Киеве прошла историческая встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП

"Преодолевать разделение". В Киеве прошла историческая встреча духовенства ПЦУ и УПЦ МП

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Марк Сировой
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