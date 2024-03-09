Пункт "Краковец". Польские фермеры планируют разблокировать движение до 13 марта – ГПСУ

Самая сложная ситуация по состоянию на 9 марта, по данным ГНСУ, напротив пункта пропуска "Ягодин" и "Шегини"

Украинские фермеры демонстрируют поврежденную в результате войны сельскохозяйственную технику на границе с Польшей (Фото: EPA/MYKOLA TYS)

Пограничники из Польши передали информацию о том, что польские фермеры якобы решили временно прекратить блокирование движения в направлении пункта пропуска "Краковец" до 13 марта. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Но будет ли соблюдено это, действительно ли до 13 числа фактически разблокируют направление пункта пропуска "Краковец", – будем видеть", – подчеркнул Демченко.

Он отметил, что на утро 9 марта – 2300 грузовиков находятся в очередях на границе по всем направлениям, где польские фермеры затрудняют проезд. Самая сложная ситуация, по данным Демченко, напротив пункта пропуска "Ягодин" и "Шегини".

"Фактически там фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют в сторону Польши", – рассказал он.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что за 8 марта, въехать грузовики смогли только в сторону Украины:

→ через "Ягодин": около 70;

→ через "Шегин": около 20.

Демченко добавил, что на границе не блокируют другие виды транспорта, в том числе легковые автомобили – в украинские пункты пропуска прибывают гуманитарные и другие важные грузы.

Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной.

Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

29 февраля премьер Польши Туск после встречи со своей латвийской коллегой не исключил, что Польша может запретить импорт российской агропродукции .

6 марта в центре Варшавы начались масштабные протесты польских фермеров, демонстранты курят покрышки перед офисом премьер-министра Польши Туска.

7 марта Туск заявил, что ЕС должен защитить сельскохозяйственный рынок. Он считает, что в ближайшее время должны быть положительные решения для протестующих аграриев.

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