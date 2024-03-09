Пункт пропуску "Краківець". Польські фермери планують розблокувати рух до 13 березня – ДПСУ

Найскладніша ситуація станом на 9 березня, за даними ДПСУ, навпроти пункту пропуску "Ягодин" та "Шегині"

Українські фермери демонструють пошкоджену внаслідок війни сільськогосподарську техніку на кордоні з Польщею (Фото: EPA/MYKOLA TYS)

Прикордонники з Польщі передали інформацію про те, що польські фермери нібито вирішили тимчасово припинити блокування руху в напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець", — будемо бачити", — наголосив Демченко.

Він зазначив, що на ранок 9 березня – 2300 вантажівок перебувають в чергах на кордоні за всіма напрямками, де польські фермери ускладнюють проїзд. Найскладніша ситуація, за даними Демченка, навпроти пункту пропуску "Ягодин" та "Шегині".

"Фактично там фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують у бік Польщі", — розповів він.

Речник Держприкордонної служби зауважив, що за 8 березня, вʼїхати вантажівки змогли лише у бік України:

→ через "Ягодин": близько 70;

→ через "Шегин": близько 20.

Демченко додав, що на кордоні не блокують інші види транспорту, зокрема легкові автівки – в українські пункти пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі.

Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною.

Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з України, висипали українське зерно із вантажівок та вагонів.

29 лютого прем'єр Польщі Туск після зустрічі зі своєю латвійською колегою не виключив, що Польща може заборонити імпорт російської агропродукції.

6 березня у центрі Варшави почалися масштабні протести польських фермерів, демонстранти палять покришки перед офісом прем'єр-міністра Польщі Туска.

7 березня Туск заявив, що ЄС повинен захистити сільськогосподарський ринок. Він вважає, що найближчим часом повинні бути позитивні рішення для аграріїв, які протестують

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