Путин будет убеждать россиян голосовать за него в пятый раз – росСМИ

В администрации российского диктатора Владимира Путина сформировали предварительные "идеологические установки" его президентской кампании на 2024 год. Об этом сообщает российское издание Медуза.

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По словам "приближенного к Кремлю" собеседника издания, "консервативную изоляционистскую идеологию" для новой кампании начали прорабатывать еще до начала великой войны, в конце 2021 года.

Тогда в администрации Путина, говорит источник, размышляли о том, что тема "антизападного консерватизма" должна постепенно вытеснить продвижение идей "русского мира" в риторике чиновников и пропагандистов. Избирателям якобы планируется "продавать образ России как государства в себе" – частично изолированной, "сохраняющей традиции".

Однако тотальное вторжение РФ в Украину внесло свои коррективы в этот замысел, добавляет издание. Скорректированный вариант теперь выглядит так: тема "русского мира", к которому, по замыслу Кремля, принадлежат страны бывшего СССР, должна стать частью концепции "государства в себе".

Предполагается, что на очередных выборах президента РФ Путин будет представлен как "хранитель традиционных ценностей".

Информаторы издания отмечают, что одной из идеологических основ предвыборной кампании станут наработки проекта "ДНК России", нацеленного на изучение россиянами "русского мировоззрения".

Что подразумевается под "русским мировоззрением", в материале не отмечается, однако Медуза строит догадки на основе утверждений идеологов, что это определенные "ценностные константы, свойственные России на протяжении всей ее истории".

Среди этих "констант" – "общность, чувство долга и сверхцели, экзистенциальная устойчивость и приоритет нематериального над меркантильным".

Лидером России Путин стал в 1999 году, когда по решению предшественника Бориса Ельцина его назначили исполняющим обязанности президента РФ. Пост главы государства на постоянной основе Путин принял в марте 2000 года. Затем переизбирался в 2004, 2012, 2018 годах.

13 февраля 2023 года издание The New York Times писало, что в Гааге откроют два дела о военных преступлениях россиян. Обвинить могут даже Путина.

14 февраля стало известно, что лидер Чечни опасается, что теряет благосклонность Путина.

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Мілана Головань

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