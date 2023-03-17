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Патрушев может стать целью Пригожина. Главарь Вагнера выдумал "заговор Путина" — аналитики

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 08:14
Патрушев может стать целью Пригожина. Главарь Вагнера выдумал
Николай Патрушев (Фото: EPA)

Секретарь Совбеза РФ и один из ближайших соратников диктатора Владимира Путина Николай Патрушев может стать следующей целью главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина в его войне с российскими силовиками. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что Пригожин сообщил о якобы запросе от прессы, где разоблачается заговор Путина и Патрушева, которые хотят нейтрализовать и подорвать влияние группы Вагнера — якобы Патрушев считает, что Пригожин попытается объединить оставшихся после войны против Украины террористов Вагнера, чтобы попытаться захватить власть в РФ, а поэтому необходимо их устранить. 

ISW пишет, что нет никакой информации, которая позволяет предположить, что такие обсуждения имели место, а медиа не публиковали никаких материалов по этому поводу — скорее всего, Пригожин выдумал заговор для проведения информационных операций. 

Институт считает, что Пригожин может создавать информационные условия, чтобы обвинить Патрушева в неудачах группы Вагнера, а поэтому секретарь российского Совбеза может стать следующей целью медийных атак Пригожина после его информационных кампаний против Минобороны и Генштаба РФ. 

Ранее разведка сообщала, что Пригожин все еще входит в окружение Путина и сохраняет свое влияние в РФ.

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Дмитро Гриниченко
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группа вагнера война владимир путин евгений пригожин николай патрушев isw
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